Тіні Чорнобиля над Запоріжжям: що буде, якщо дизель-генератори ЗАЕС зупиняться

Запорізька АЕС восьмий день працює без зовнішнього живлення — лише на дизель-генераторах. Один із них уже зламався, а паливо закінчується. Президент Зеленський попереджає: дії Росії ставлять під загрозу всю Європу. Фокус з'ясував, що означає цей режим для безпеки станції, який ризик витоку ядерного палива існує насправді та чому світ досі не має дієвого механізму зупинити ядерний шантаж Кремля.

Запорізька атомна електростанція вже вісім діб перебуває в аварійному режимі через відключення від енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Єдиним джерелом живлення залишаються дизель-генератори, які не розраховані на тривалу безперервну роботу. Такий стан створює серйозну загрозу для безпеки об'єкта, адже обладнання може вийти з ладу, що підвищує ризик аварії.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підкреслив, що російські війська систематично перешкоджають відновленню електропостачання.

"І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. І саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх, абсолютно", — наголосив президент.

Зеленський провів нараду з військовими та Міністерством енергетики, доручивши уряду разом із Міністерством закордонних справ активніше привертати увагу міжнародної спільноти до кризи. Також він зазначив, що відбувалася нарада щодо санкцій із секретарем РНБО та уповноваженим із санкцій з метою посилити вплив на Росію.

ЗАЕС без енергоживлення: що відбувається на станції

За даними Держатомрегулювання України, генератори забезпечують системи безпеки, зокрема охолодження ядерного палива в реакторах і басейнах витримки. Проте окупанти перешкоджають ремонту ліній, що загрожує аварійною ситуацією з радіаційними наслідками для України та сусідніх країн.

Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, наголосив, що дії Росії порушують принципи ядерної безпеки, визначені МАГАТЕ. Обстріли та ігнорування міжнародних норм, зокрема резолюцій МАГАТЕ та ООН про деокупацію станції, підвищують ризик катастрофи. Надійне електропостачання — ключовий елемент безпеки, але Росія блокує його відновлення, створюючи загрозу для регіону.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній — всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", — зауважив Коріков.

Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк каже Фокусу, що наразі станція перебуває в холодному зупині вже три роки. Реактори не генерують енергію, тиск і температура в них нормальні — приблизно 40–50 градусів. За поточних прохолодних погодних умов, без активної генерації, ризик вибуху чи витоку радіації мінімальний. З ядерно-фізичного погляду, це стабільно та безпечно.

Загроза на ЗАЕС: який шанс витоку ядерного палива та відходів

Однак Запорізька АЕС зараз функціонує як сховище відпрацьованого ядерного палива, оскільки паливо в реакторах не замінювалося три роки. Будь-які об'єкти з радіоактивними відходами чи паливом мусять охолоджуватися згідно з міжнародними стандартами безпеки. Охолодження забезпечується циркуляцією води, яку перекачують насоси, що живляться від дизель-генераторів.

"Проблема в тому, що один генератор уже вийшов з ладу, а інші працюють без ремонту три роки. За нормативними документами, палива в генераторах вистачає на 10 днів безперервної роботи, і вони гарантовано функціонують цей період. Але вже минуло вісім днів без відновлення електропостачання чи підвезення палива. Після 10 днів гарантій немає: генератори можуть ламатися, а без палива — зупинитися взагалі", — каже Паренюк.

За словами науковиці, це призводить до патової ситуації з погляду міжнародної юриспруденції. На ядерному об'єкті може відбутись аварія, але наразі ніхто не вживає заходів для її попередження. Історія наразі не знає прецедентів, коли АЕС так довго залежала від дизель-генераторів. Без охолодження паливо нагріватиметься, що може призвести до витоку ядерного палива. Однак без зовнішніх пошкоджень станції ймовірність такого сценарію вкрай низька.

"Якщо нічого не пошкодить станцію, наприклад, обстріли, значного забруднення не очікується. Саме тому немає масової паніки: якби станція працювала на повну потужність, наслідки були б катастрофічними, з викидом радіонуклідів", — зазначає експертка.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України 23 вересня повідомили, що на окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут і станція була вимушена перейти на живлення від дизельних генераторів.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 вересня повідомляв, що Росія порушила 6 із 7 стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.