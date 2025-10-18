Ядерная безопасность: на ЗАЭС наконец начали ремонтировать критически важные линии энергоснабжения

На оккупированной Россией Запорожской АЭС начались работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. Это чрезвычайно важно для ядерной безопасности, напомнили в МАГАТЭ.

Ремонт поврежденных линий на ЗАЭС начался после 4-недельного перебоя, говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Работы были возобновлены после установления локальных зон прекращения огня.

Также в заявлении МАГАТЭ отмечается, что "обе стороны конструктивно взаимодействовали" с агентством для обеспечения реализации комплексного ремонта.

Отметим, что ремонт планировали провести еще в период с 11 по 17 октября (то есть по состоянию на сегодня он был бы уже завершен), однако Россия не предоставила вовремя гарантий безопасности ремонтных бригад. Энергоснабжение на ЗАЭС исчезло 23 сентября — после того, как россияне в очередной раз повредили линию электропередачи.

Відео дня

Ранее сообщалось, что ЗАЭС могут отремонтировать во время "перемирия". Тогда МАГАТЭ проводило переговоры с россиянами — в частности, с руководством "Росатома".

Также сообщалось, что по состоянию на 1 октября МАГАТЭ подтвердило критическое состояние Запорожской АЭС. Станция после повреждения работала на резервных генераторах, и Международное агентство по атомной энергии говорило о прямой угрозе ядерной безопасности.

Этому и предшествовал обстрел 23 сентября. Тогда из-за провокационных действий российских военных была повреждена последняя рабочая линия электропередачи, которая обеспечивала питание Запорожской АЭС от украинской энергосистемы.