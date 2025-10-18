Ядерна безпека: на ЗАЕС нарешті почали ремонтувати критично важливі лінії енергопостачання

На окупованій Росією Запорізькій АЕС розпочалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередачі. Це є надзвичайно важливим для ядерної безпеки, нагадали у МАГАТЕ.

Ремонт пошкоджених ліній на ЗАЕС розпочався після 4-тижневого перебою, йдеться у заяві очільника Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі. Роботи були поновлені після встановлення локальних зон припинення вогню.

Також у заяві МАГАТЕ зазначають, що "обидві сторони конструктивно взаємодіяли" з агентством задля забезпечення реалізації комплексного ремонту.

Заважимо, що ремонт планували провести ще у період з 11 по 17 жовтня (тобто станом на зараз він був би вже завершений), проте Росія не надало вчасно гарантій безпеки ремонтних бригад. Енергопостачання на ЗАЕС зникло 23 вересня – після того, як росіяни вчергове пошкодили лінію електропередачі.

Раніше повідомлялося, що ЗАЕС можуть відремонтувати під час "перемир'я". Тоді МАГАТЕ проводило переговори з росіянами – зокрема, із керівництвом "Росатому".

Також повідомлялося, шо станом на 1 жовтня МАГАТЕ підтвердило критичний стан Запорізької АЕС. Станція після пошкодження працювала на резервних генераторах, і Міжнародне агентство з атомної енергії говорило про пряму загрозу ядерній безпеці.

Цьому і передував обстріл 23 вересня. Тоді через провокаційні дії російських військових була пошкоджена остання робоча лінія електропередачі, яка забезпечувала живлення Запорізької АЕС від української енергосистеми.