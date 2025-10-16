ЗАЕС можуть відремонтувати під час "перемир'я": МАГАТЕ та Росія ведуть переговори

Гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов повідомив, що сторони обговорюють запровадження "часу тиші" для відновлення ліній електропередач, які забезпечують зовнішнє енергопостачання Запорізької атомної електростанції. Остаточне рішення можуть ухвалити вже найближчими днями.

Як передає "РІА Новини", за словами Лихачова, у переговорах беруть участь Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міністерство закордонних справ Росії, Міністерство оборони Росії та представники "Росатому". Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі виконує посередницьку роль у цьому процесі.

"Йдеться про виділення певного "часу тиші", який має бути достатнім для проведення робіт як на підстанції "Дніпровська", так і на лінії "Феросплавна", що перебуває під контролем Збройних сил України. Це складне рішення, яке потребує дзеркальності дій", — заявив Лихачов.

Він уточнив, що відновлювальні роботи можуть тривати шість-сім днів, оскільки їхній обсяг є значним. Українська сторона офіційно не коментувала цю ініціативу.

З 23 вересня Запорізька АЕС працює на власному енергозабезпеченні після пошкодження лінії електропередач "Дніпровська" внаслідок обстрілів. 9 жовтня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що механізм зовнішнього живлення станції поступово відновлюється.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція, розташована в місті Енергодар, залишається під контролем російських військових із 2022 року. МАГАТЕ регулярно закликає до гарантування безпеки об’єкта та недопущення бойових дій поблизу станції.

