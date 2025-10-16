ЗАЭС могут отремонтировать во время "перемирия": МАГАТЭ и Россия ведут переговоры

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что стороны обсуждают введение "времени тишины" для восстановления линий электропередач, которые обеспечивают внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции. Окончательное решение могут принять уже в ближайшие дни.

Related video

Как передает "РИА Новости", по словам Лихачева, в переговорах участвуют Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Министерство иностранных дел России, Министерство обороны России и представители "Росатома". Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси выполняет посредническую роль в этом процессе.

"Речь идет о выделении определенного "времени тишины", которое должно быть достаточным для проведения работ как на подстанции "Днепровская", так и на линии "Ферросплавная", находящейся под контролем Вооруженных сил Украины. Это сложное решение, которое требует зеркальности действий", — заявил Лихачев.

Он уточнил, что восстановительные работы могут длиться шесть-семь дней, поскольку их объем значителен. Украинская сторона официально не комментировала эту инициативу.

С 23 сентября Запорожская АЭС работает на собственном энергообеспечении после повреждения линии электропередач "Днепровская" в результате обстрелов. 9 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что механизм внешнего питания станции постепенно восстанавливается.

Напомним, Запорожская атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, остается под контролем российских военных с 2022 года. МАГАТЭ регулярно призывает к обеспечению безопасности объекта и недопущению боевых действий вблизи станции.

Как сообщал Фокус, МАГАТЭ предлагает план ремонта ЗАЭС, для чего необходимо прекращение боевых действий.

Фокус также писал, что 12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Запорожская атомная электростанция почти три недели остается без электроэнергии, и это потенциально несет в себе ядерную угрозу.