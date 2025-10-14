МАГАТЭ предлагает план ремонта ЗАЭС: необходимо прекращение боевых действий, — AP

МАГАТЭ предложило восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции в два этапа, что позволит избежать возможного ядерного инцидента. Для реализации плана необходимо временное прекращение боевых действий на участках, находящихся под контролем как Украины, так и России.

Related video

По данным Associated Press, международное агентство по атомной энергии настаивает на согласовании между Киевом и Москвой локального перемирия, которое позволит безопасно восстановить питание крупнейшей атомной электростанции Европы. ЗАЭС находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения, станция пока не функционирует, однако стабильное электроснабжение необходимо для охлаждения шести остановленных реакторов и отработанного топлива, чтобы предотвратить критические аварии.

С 23 сентября станция работает исключительно на дизельных генераторах после повреждения последней внешней линии электропередач, что привело к длительному отключению. МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность по поводу безопасности ЗАЭС и отмечало высокие риски в случае выхода из строя резервных систем.

Предлагаемый план восстановления электроснабжения предусматривает два этапа:

на первом этапе будет создана зона прекращения огня радиусом 1,5 км для ремонта основной линии "Днепровская" (750 кВ), которая пострадала на территории, контролируемой Россией;

второй этап предусматривает аналогичную зону для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ), проходящей по территории под контролем Украины.

Представители МАГАТЭ будут наблюдать за ходом ремонтных работ, которые планировались на период с 11 по 17 октября. Украина предоставила гарантии безопасности для ремонтных бригад, тогда как Россия не предоставила подтверждение своей готовности к работам в запланированные сроки. По словам российского дипломата, подготовка продолжается, и ремонт может начаться в ближайшее время.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси активно взаимодействует с обеими сторонами для обеспечения безопасного восстановления электроснабжения и недопущения ядерной катастрофы. В конце сентября он провел переговоры с лидерами обеих стран в Москве и встретился с представителями Украины на Варшавском форуме безопасности.

МАГАТЭ предупреждает, что в случае отказа дизельных генераторов возможно полное обесточивание, что грозит плавлением ядерного топлива и радиационным выбросом. Последнее отключение стало уже десятым с начала войны и является самым длительным за весь период.

Также, как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова ремонтировать линии электропередач, находящиеся под ее контролем, однако Россия не заинтересована в обеспечении безопасности станции. По его словам, на Москву необходимо оказать международное давление, чтобы гарантировать стабильную работу ЗАЭС.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже почти три недели остается без электроэнергии, и это потенциально несет в себе ядерную угрозу.

Ранее Фокус писал, что в Украине начался процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС. Так, по словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, обе стороны конфликта согласились сотрудничать для обеспечения ядерной безопасности на объекте