Начато восстановление электроснабжения ЗАЭС: Украина и РФ привлечены к сотрудничеству, — МАГАТЭ

В Украине начался процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, обе стороны конфликта согласились сотрудничать для обеспечения ядерной безопасности на объекте.

Как сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), после многочисленных консультаций с представителями Украины и Российской Федерации, генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси заявил, что начат процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, которая утратила подключение к сети в результате боевых действий.

По словам Гросси, последние недели он поддерживал постоянный контакт с обеими сторонами, чтобы решить проблему, связанную с последним отключением внешнего электроснабжения ЗАЭС.

"После интенсивных консультаций начался процесс, ведущий к восстановлению электроснабжения за пределами объекта — через линии "Днепровская" и "Ферросплавная-1"", — сказал генеральный директор.

Он отметил, что хотя процесс подключения к сети может занять определенное время, Украина и Россия конструктивно сотрудничают с МАГАТЭ, чтобы достичь этой важной цели.

"Никто не выиграет от дальнейшего ухудшения ситуации в этом отношении", — подчеркнул Гросси.

23 сентября, в десятый раз за время конфликта, Запорожская АЭС потеряла подключение к энергосети после повреждения последней высоковольтной линии 750 киловольт (кВ). Почти пять месяцев назад станция также потеряла резервную линию 330 кВ. Обе стороны обвиняют в этом военные действия.

В течение двух недель после отключения ЗАЭС обеспечивала работу систем безопасности с помощью аварийных дизель-генераторов. Сейчас на объекте работают семь генераторов, еще 13 находятся в режиме ожидания. Они используются для охлаждения шести остановленных реакторов и бассейнов с отработанным топливом.

Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на станции, сообщила, что температура в реакторах и бассейнах выдержки остается стабильной, а уровень радиации — в пределах нормы. Во время последнего обхода эксперты оценили состояние электрогенераторов и подтвердили нормальную работу основных систем охлаждения.

Специалисты агентства продолжают фиксировать военную активность вблизи станции. Во вторник вечером они слышали пять взрывов вблизи ЗАЭС, которые вызвали дрожание окон в здании наблюдательной группы.

Напомним, Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. С начала российского вторжения она находится под оккупацией, а вокруг нее регулярно происходят боевые действия. МАГАТЭ сохраняет постоянную миссию на объекте, чтобы контролировать ситуацию с ядерной безопасностью.

