Розпочато відновлення електропостачання ЗАЕС: Україна та РФ залучені до співпраці, – МАГАТЕ

В Україні розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, обидві сторони конфлікту погодилися співпрацювати для гарантування ядерної безпеки на об’єкті.

Як повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), після численних консультацій із представниками України та Російської Федерації, генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі заявив, що розпочато процес, спрямований на відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка втратила підключення до мережі внаслідок бойових дій.

За словами Гроссі, останні тижні він підтримував постійний контакт з обома сторонами, аби розв'язати проблему, пов’язану з останнім відключенням зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1"", – сказав генеральний директор.

Він зазначив, що хоча процес підключення до мережі може зайняти певний час, Україна та Росія конструктивно співпрацюють з МАГАТЕ, щоб досягти цієї важливої мети.

"Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому відношенні", – наголосив Гроссі.

23 вересня, вдесяте за час конфлікту, Запорізька АЕС втратила підключення до енергомережі після пошкодження останньої високовольтної лінії 750 кіловольт (кВ). Майже п’ять місяців тому станція також втратила резервну лінію 330 кВ. Обидві сторони звинувачують у цьому військові дії.

Протягом двох тижнів після відключення ЗАЕС забезпечувала роботу систем безпеки за допомогою аварійних дизель-генераторів. Наразі на об’єкті працюють сім генераторів, ще 13 перебувають у режимі очікування. Вони використовуються для охолодження шести зупинених реакторів та басейнів із відпрацьованим паливом.

Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, повідомила, що температура в реакторах і басейнах витримки залишається стабільною, а рівень радіації — у межах норми. Під час останнього обходу експерти оцінили стан електрогенераторів і підтвердили нормальну роботу основних систем охолодження.

Фахівці агентства продовжують фіксувати військову активність поблизу станції. У вівторок ввечері вони чули п’ять вибухів поблизу ЗАЕС, які спричинили тремтіння вікон у будівлі спостережної групи.

Нагадаємо, Запорізька АЕС — найбільша атомна електростанція в Європі. Від початку російського вторгнення вона перебуває під окупацією, а навколо неї регулярно відбуваються бойові дії. МАГАТЕ зберігає постійну місію на об’єкті, аби контролювати ситуацію з ядерною безпекою.

