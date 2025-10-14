МАГАТЕ пропонує план ремонту ЗАЕС: необхідне припинення бойових дій, — AP

МАГАТЕ запропонувало відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції у два етапи, що дозволить уникнути можливого ядерного інциденту. Для реалізації плану необхідне тимчасове припинення бойових дій на ділянках, що перебувають під контролем як України, так і Росії.

За даними Associated Press, міжнародне агентство з атомної енергії наполягає на узгодженні між Києвом і Москвою локального перемир’я, яке дозволить безпечно відновити живлення найбільшої атомної електростанції Європи. ЗАЕС перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення, станція наразі не функціонує, проте стабільне електропостачання необхідне для охолодження шести зупинених реакторів і відпрацьованого палива, щоб запобігти критичним аваріям.

З 23 вересня станція працює виключно на дизельних генераторах після пошкодження останньої зовнішньої лінії електропередач, що призвело до тривалого відключення. МАГАТЕ неодноразово висловлювало занепокоєння щодо безпеки ЗАЕС та наголошувало на високих ризиках у разі виходу з ладу резервних систем.

Пропонований план відновлення електропостачання передбачає два етапи:

на першому етапі буде створено зону припинення вогню радіусом 1,5 км для ремонту основної лінії "Дніпровська" (750 кВ), яка постраждала на території, контрольованій Росією;

другий етап передбачає аналогічну зону для відновлення резервної лінії Феросплавна-1 (330 кВ), що проходить територією під контролем України.

Представники МАГАТЕ спостерігатимуть за ходом ремонтних робіт, які планувалися на період з 11 по 17 жовтня. Україна надала гарантії безпеки для ремонтних бригад, тоді як Росія не надала підтвердження своєї готовності до робіт у заплановані терміни. За словами російського дипломата, підготовка триває, і ремонт може початися найближчим часом.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі активно взаємодіє з обома сторонами для гарантування безпечного відновлення електропостачання та недопущення ядерної катастрофи. Наприкінці вересня він провів переговори з лідерами обох країн у Москві та зустрівся з представниками України на Варшавському форумі безпеки.

МАГАТЕ попереджає, що у разі відмови дизельних генераторів можливе повне знеструмлення, що загрожує плавленням ядерного палива та радіаційним викидом. Останнє відключення стало вже десятим з початку війни і є найтривалішим за весь період.

Також, як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова ремонтувати лінії електропередач, що перебувають під її контролем, проте Росія не зацікавлена у гарантуванні безпеки станції. За його словами, на Москву необхідно чинити міжнародний тиск, щоб гарантувати стабільну роботу ЗАЕС.

12 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже майже три тижні залишається без електроенергії, і це потенційно несе в собі ядерну загрозу.

Раніше Фокус писав, що в Україні розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС. Так, за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, обидві сторони конфлікту погодилися співпрацювати для гарантування ядерної безпеки на об’єкті