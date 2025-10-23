Блекаут на ЗАЕС завершився: енергетики відновили живлення після місяця знеструмлення

Енергопостачання на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновлене. Протягом місяця станція працювала на дизельних генераторах, що створювало загрозу радіаційній і ядерній безпеці.

Про завершення блекауту на ЗАЕС повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Вона зазначила, що це було десяте за ліком знеструмлення від початку російської окупації станції.

Причиною блекауту стали систематичні обстріли росіянами ліній електропередач, які з'єднують ЗАЕС і Україну. Наразі, за словами урядовиці, завершено ремонт лінії 750 кВ "Дніпровська" та триває відновлення лінії 330 кВ "Феросплавна".

"Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно коштом роботи аварійних дизель-генераторів. Це створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", — зазначила Світлана Гринчук.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС 42 рази.

Блекаут на ЗАЕС: що відомо

На тимчасово окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут 23 вересня 2025 року, станція перейшла на резервні дизельні генератори. Державна інспекція ядерного регулювання України 29 вересня повідомила про критичну ситуацію на ЗАЕС через відключення від української енергосистеми, яке сталося через пошкодження російськими військовими ліній електропередач.

МАГАТЕ підтвердило критичний стан Запорізької АЕС, зазначивши, що пального в генераторах лишилося на 10 днів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 жовтня розповів, що Росія відключила ЗАЕС від енергосистеми України навмисно, щоб протестувати повторне підключення до російської.

18 жовтня на Запорізькій атомній електростанції почали ремонтувати критично важливі лінії енергопостачання.