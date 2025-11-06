Захід нібито готує сценарій, у якому Росія може опинитися під відповідальністю за можливу аварію на Запорізькій атомній електростанції. За даними російських спецслужб, існує ймовірність проведення масштабної диверсії, що здатна спричинити серйозні наслідки для населення.

Як повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР), західні країни нібито обговорюють можливість покласти провину на Росію у разі інциденту на атомній станції. У СВР зазначають, що НАТО нібито закликає Київ здійснити диверсію, яка могла б призвести до жертв серед українців та громадян країн Європейського Союзу, порівнюючи сценарій із катастрофою літака МН17.

За даними російських джерел, британські експерти нібито підрахували, що в разі аварії радіоактивне забруднення може поширитися на прикордонні зони ЄС. У СВР РФ також стверджують, що обговорюється варіант диверсії на Запорізькій АЕС із ризиком розплавлення активної зони її реакторів.

Варто підкреслити, що у своїх повідомленнях Росія порівнює можливий інцидент із катастрофою МН17, хоча міжнародний суд визнав винними саме підконтрольних Росії бойовиків, які збили малайзійський літак над Донеччиною.

Варто зазначити, що офіційної реакції НАТО та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на заяву Кремля наразі немає.

Нагадаємо, що місяць тому Путін заявив, що нібито Україна атакує Запорізьку АЕС та назвав це "небезпечною грою" та погрожуючи ударами по станціях. МАГАТЕ підтвердило загрозу ядерній безпеці, а Путін звинуватив ЗСУ в перешкоджанні ремонту станції.

Зокрема, 25 вересня стало відомо, що Запорізька АЕС працювала на аварійних дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання, що становило загрозу ядерній безпеці. "Енергоатом" звинуватив окупаційну адміністрацію у навмисному відключенні станції та закликав міжнародних партнерів посилити тиск для повернення об’єкта під контроль України.

Однак з через місяць блекауту енергопостачання на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновили. Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що блекаути спричиняли обстріли ліній електропередач і створювали серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці.