Вблизи ЗАЭС временно прекратили огонь: в МАГАТЭ назвали причину

7 ноября, вблизи временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) установлено локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередач 330 кВ. С утра ведутся подготовительные работы, а восстановление линии планируется начать 8 ноября.

Как отмечают в МАГАТЭ, после месяца перебоев в поставках электроэнергии на ЗАЭС и успешного восстановления внешнего электроснабжения станции через две недели, сегодня начались подготовительные работы для ремонта линии "Ферросплавная-1". Эта линия, которая имеет напряжение 330 кВ, была отключена от станции шесть месяцев назад из-за повреждения в результате боевых действий. По плану, ремонт линии должен быть завершен в течение следующих нескольких дней, что позволит обеспечить энергоснабжение станции через две линии электропередач — основную 750 кВ и резервную 330 кВ.

В сообщении отмечается, что первоначальный план заключался в одновременном ремонте двух линий, однако повреждение линии 330 кВ в новом месте ближе к станции, что произошло после ремонта линии 750 кВ, привели к задержке работ. Для дальнейшего ремонта были достигнуты новые договоренности о временном прекращении огня между Россией и Украиной.

"После интенсивных и сложных консультаций с РФ и Украиной мы договорились о новом окне прекращения огня, которое позволит продолжить дополнительные ремонтные работы. Надеемся, что эта линия электропередач также вскоре будет снова подключена, что станет новым важным шагом для ядерной безопасности. Это еще больше повысит устойчивость станции к ядерной безопасности", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Нарушение электроснабжения на ЗАЭС стало серьезной угрозой для безопасности станции, ведь постоянное питание необходимо для охлаждения ядерного топлива. С момента начала боевых действий в 2022 году ремонтные работы на объекте часто задерживаются из-за сложных условий безопасности. Несмотря на это, благодаря международным усилиям, удалось обеспечить определенные временные договоренности, позволяющие осуществлять необходимые ремонтные работы без прямого вмешательства в зону конфликта.

