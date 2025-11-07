Поблизу ЗАЕС тимчасово припинили вогонь: в МАГАТЕ назвали причину

7 листопада, поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) встановлено локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач 330 кВ. Зранку ведуться підготовчі роботи, а відновлення лінії планується розпочати 8 листопада.

Як зазначають у МАГАТЕ, після місяця перебоїв у постачанні електроенергії до ЗАЕС і успішного відновлення зовнішнього електропостачання станції через два тижні, сьогодні розпочались підготовчі роботи для ремонту лінії "Феросплавна-1". Ця лінія, яка має напругу 330 кВ, була відключена від станції шість місяців тому через пошкодження внаслідок бойових дій. За планом, ремонт лінії має бути завершений протягом наступних кількох днів, що дозволить забезпечити енергопостачання станції через дві лінії електропередач — основну 750 кВ та резервну 330 кВ.

У повідомленні зазначається, що початковий план полягав у одночасному ремонті двох ліній, однак пошкодження лінії 330 кВ у новому місці ближче до станції, що сталося після ремонту лінії 750 кВ, призвели до затримки робіт. Для подальшого ремонту було досягнуто нових домовленостей про тимчасове припинення вогню між Росією та Україною.

Відео дня

"Після інтенсивних та складних консультацій з РФ та Україною ми домовилися про нове вікно припинення вогню, яке дозволить продовжити додаткові ремонтні роботи. Сподіваємося, що цю лінію електропередач також незабаром буде знову під'єднано, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки. Це ще більше підвищить стійкість станції до ядерної безпеки", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Порушення електропостачання на ЗАЕС стало серйозною загрозою для безпеки станції, адже постійне живлення необхідне для охолодження ядерного палива. З моменту початку бойових дій у 2022 році ремонтні роботи на об’єкті часто затримуються через складні умови безпеки. Попри це, завдяки міжнародним зусиллям, вдалося забезпечити певні тимчасові домовленості, що дозволяють здійснювати необхідні ремонтні роботи без прямого втручання в зону конфлікту.

Як повідомляв Фокус, РФ звинуватила Захід у підготовці теракту на Запорізькій АЕС.

Фокус також писав, що енергетики відновили живлення після місяця знеструмлення ЗАЕС.