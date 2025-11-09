ЗАЕС знову підключили до резервного живлення після перерви на пів року: у МАГАТЕ розкрили подробиці

Після перерви на 6 місяців Запорізьку атомну електростанцію знову вдалося підключити до резервного джерела електропостачання. ЗАЕС втратила підключення до мережі внаслідок бойових дій.

Лінію "Феросплавна-1" потужністю 330 кіловольт (кВ) підключили до станції у суботу, 8 листопада. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі наголосив на тому, що відновлення підключення до резервного джерела забезпечило дуже необхідне резервне електропостачання вперше за пів року.

"Разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки", — заявив очільник МАГАТЕ.

Про те, що МАГАТЕ працює над відновленням зовнішнього електропостачання ЗАЕС, в агентстві повідомляли ще у жовтні. Тоді Гроссі запевнив, що працює з обома сторонами конфлікту для розв'язання проблеми. На той час ЗАЕС забезпечувала роботу систем безпеки за допомогою аварійних дизель-генераторів.

Основна проблема робіт з відновлення полягала у тому, що пошкоджені лінії електропередач розташовані на території, де ведуться активні бойові дії. Через це ключовою вимогою було тимчасове локальне припинення вогню.

Роботи стартували після розмінування території. Фахівці здійснювали ремонт під наглядом представників МАГАТЕ. Їм вдалося повністю відновити роботу лінії, а також стабілізувати електроживлення Запорізької АЕС через дві лінії електропередач — основну 750 кВ та резервну 330 кВ.

Нагадаємо, увечері 8 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни під час обстрілу України атакували підстанції двох АЕС — Рівненської та Хмельницької, а також закликав до термінового засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

Також 6 листопада Росія звинуватила Захід у підготовці теракту на Запорізькій АЕС.