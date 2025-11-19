Львів залишився без світла: відключення по 10 черг (відео)

Львів поринув у непроглядну темряву: у місті вперше за тривалий час запровадили аварійні відключення світла.

У соцмережах публікують відео спальних районів, де у вікнах багатоповерхівок і на вулицях немає навіть ознак освітлення. Відповідними кадрами поділився і паблік "Типовий Львів".

Чому у Львові немає світла

Причиною блекауту стала масована ракетно-дронова атака ЗС РФ на енергооб'єкти, повідомляє "Львівобенерго".

Унаслідок обстрілів уночі та вранці 19 листопада в деяких областях пошкоджено обладнання та знеструмлено споживачів. О 08:35 ранку енергетики повідомили про те, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Львові та області діють аварійні відключення в обсязі 10 черг.

Завтра стабілізаційні відключення світла діятимуть 00:00 до 23:59, і в деяких регіонах світла не буде до 16 години.

Відео дня

Удар по енергооб'єкту підтвердив і голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

Графіки вимкнення світла оновили вчетверте за добу

Абонентів попросили максимально економно використовувати електроенергію, щоб не перевантажувати систему, а також оновили графіки вимкнення світла, причому вже вчетверте за добу, пише 032.ua.

Останнє оновлення графіка відключень світла у Львові Фото: Укренерго

Відключення світла у Львові: люди в ліфтах і затори на дорогах

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через відключення світла люди застрягають у ліфтах. Станом на 10.00 у місті вже зафіксували близько 20 таких інцидентів.

Тим часом у Львові констатують транспортний колапс.

"Стоїть" усе місто", — пишуть очевидці.

Пішоходів попереджають про необхідність мати на одязі світловідбивні елементи, щоб не ставити під загрозу своє життя і не наражати на небезпеку водіїв.

Нагадаємо, як жителі Чернігівщини виживають без води, світла та зв'язку після удару РФ.

Також повідомлялося, що після прильотів у Львові повністю знищено фабрику нової мережі піцерій. Також горів склад із шинами.