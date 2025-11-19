Львов остался без света: отключения по 10 очередей (видео)

Львов погрузился в кромешную темноту: в городе впервые за длительное время ввели аварийные отключения света.

В соцсетях публикуют видео спальных районов, где в окнах многоэтажек и на улицах нет даже признаков освещения. Соответствующими кадрами поделился и паблик "Типичный Львов".

Почему во Львове нет света

Причиной блэкаута стала массированная ракетно-дроновая атака ВС РФ на энергообъекты, сообщает "Львовобэнерго".

В результате обстрелов ночью у утром 19 ноября в некоторых областях повреждено оборудование и обесточены потребители. В 08:35 утра энергетики сообщили о том, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" во Львове и области действуют аварийные отключения в объеме 10 очередей.

Завтра стабилизационные отключения света будут действовать 00:00 до 23:59, и в некоторых регионах света не будет до 16 часов.

Удар по энергообъекту подтвердил и глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Графики отключения света обновили четвертый раз за сутки

Абонентов попросили максимально экономно использовать электроэнергию, чтобы не перегружать систему, а также обновили графики отключения света, причем уже четвертый раз за сутки, пишет 032.ua.

Последнее обновление графика отключений света во Львове Фото: Укрэнерго

Отключения света во Львове: люди в лифтах и пробки на дорогах

Местные СМИ сообщают, что из-за отключений света люди застревают в лифтах. По состоянию на 10.00 в городе уже зафиксировали около 20 таких инцидентов.

Тем временем во Львове констатируют транспортный коллапс.

"Стоит" весь город", – пишут очевидцы.

Пешеходов предупреждают о необходимости иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь и не подвергать опасности водителей.

