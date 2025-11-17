Трехдневный блэкаут: жители Черниговщины выживают без воды, света и связи после удара РФ

На Черниговщине жители нескольких населенных пунктов уже третьи сутки находятся без электроснабжения после российского удара по энергообъекту в Нежине, повлекшего масштабные перебои в работе критической инфраструктуры. Отсутствие электричества парализовало водоснабжение, связь и возможность получить медицинскую помощь.

О масштабных последствиях блэкаута сообщила журналистка Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook. Она отметила, что вернулась с Черниговщины, где в селах местные жители третьи сутки живут без света после подтвержденного официальными источниками удара по энергетическому объекту в Нежине.

По ее словам, полное отключение электроэнергии в регионе фактически сделало невозможным нормальную жизнь. Она подчеркнула, что речь идет не только о бытовых неудобствах, а о нарушении базовых условий выживания. В частности, при отсутствии электричества жители остались без мобильной связи, которая и до этого была нестабильной. После уничтожения российскими войсками телекоммуникационных вышек в 2022 году их так и не восстановили, поэтому в селах связь держалась исключительно на Wi-Fi. Блэкаут полностью отрезал людей от возможности позвонить в скорую или сообщить об опасности.

Кроме того, из-за обесточивания остановились насосные станции, подающие воду в частные домохозяйства. Николаенко напомнила, что большинство колодцев в селах Черниговщины давно пересохли, а скважины работают только от электричества. Таким образом, значительная часть домохозяйств осталась без доступа к питьевой воде. Журналистка подчеркнула, что в местных магазинах запасов воды мало, а закупить ее в достаточных объемах просто невозможно.

Публикация Татьяны Николаенко в Facebook Фото: Скриншот

В заметке она также резко раскритиковала министра энергетики Германа Галущенко, обвинив его в провале конкурсов на развитие децентрализованной генерации в области. По словам Николаенко, победителями этих конкурсов должны были становиться участники, которые соглашались на выгодные министерству условия, тогда как проекты, которые могли обеспечить реальное энергообеспечение общин, фактически игнорировались. В результате, утверждает она, государственные средства направлялись на строительство объектов в Козине, вместо развития резервных источников питания в регионе.

Журналистка также отметила, что даже наличие у части жителей частных генераторов не снимает проблему. Генераторы тяжелые, часто ломаются, требуют ремонта, а сервисных специалистов в отдаленных селах нет. По ее словам, многие люди просто физически не могут переносить или запускать технику, которая весит более 60 килограммов.

Также 17 ноября Министерство энергетики сообщило, что российские войска в эти дни атаковали энергообъекты в Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областях. На поврежденных станциях продолжаются восстановительные работы, а в большинстве регионов действуют почасовые отключения света. Графики публикуют местные операторы, которые призывают население экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

Напомним, что вечером 16 ноября на оккупированной части Донецкой области из-за серии взрывов произошел блэкаут в Донецке и Макеевке, а в других городах региона зафиксировали перебои со светом.

Также Фокус писал, что 17 ноября в определенных областях Украины в течение дня действуют графики отключения света, в частности: бытовые потребители будут оставаться без электроэнергии до 7 часов подряд, а в целом в некоторых регионах ограничения продлятся до 13 часов.