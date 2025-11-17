Триденний блекаут: мешканці Чернігівщини виживають без води, світла та зв'язку після удару РФ

На Чернігівщині жителі кількох населених пунктів уже третю добу перебувають без електропостачання після російського удару по енергооб’єкту в Ніжині, що спричинив масштабні перебої в роботі критичної інфраструктури. Відсутність електрики паралізувала водопостачання, зв’язок та можливість отримати медичну допомогу.

Про масштабні наслідки блекауту повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці в Facebook. Вона зазначила, що повернулася з Чернігівщини, де в селах місцеві мешканці третю добу живуть без світла після підтвердженого офіційними джерелами удару по енергетичному об’єкту в Ніжині.

За її словами, повне відключення електроенергії в регіоні фактично зробило неможливим нормальне життя. Вона підкреслила, що йдеться не лише про побутові незручності, а про порушення базових умов виживання. Зокрема, при відсутності електрики жителі залишилися без мобільного зв’язку, який і до цього був нестабільним. Після знищення російськими військами телекомунікаційних вишок у 2022 році їх так і не відновили, тому в селах зв’язок тримався виключно на Wi-Fi. Блекаут повністю відрізав людей від можливості подзвонити у швидку чи повідомити про небезпеку.

Відео дня

Крім того, через знеструмлення зупинилися насосні станції, що подають воду в приватні домогосподарства. Ніколаєнко нагадала, що більшість колодязів у селах Чернігівщини давно пересохли, а свердловини працюють лише від електрики. Таким чином, значна частина домогосподарств залишилася без доступу до питної води. Журналістка підкреслила, що у місцевих магазинах запасів води обмаль, а закупити її у достатніх об’ємах просто неможливо.

Публікація Тетяни Ніколаєнко у Facebook Фото: Скриншот

У дописі вона також різко розкритикувала міністра енергетики Германа Галущенка, звинувативши його у провалі конкурсів на розвиток децентралізованої генерації в області. За словами Ніколаєнко, переможцями цих конкурсів мали ставати учасники, які погоджувалися на вигідні міністерству умови, тоді як проєкти, які могли гарантувати реальне енергозабезпечення громад, фактично ігнорувалися. У результаті, стверджує вона, державні кошти спрямовувалися на будівництво об’єктів у Козині, замість розвитку резервних джерел живлення в регіоні.

Журналістка також зауважила, що навіть наявність у частини мешканців приватних генераторів не знімає проблему. Генератори важкі, часто ламаються, потребують ремонту, а сервісних спеціалістів у віддалених селах немає. За її словами, багато людей просто фізично не можуть переносити або запускати техніку, яка важить понад 60 кілограмів.

Також 17 листопада Міністерство енергетики повідомило, що російські війська цими днями атакували енергооб’єкти в Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. На пошкоджених станціях тривають відновлювальні роботи, а в більшості регіонів діють погодинні відключення світла. Графіки публікують місцеві оператори, які закликають населення економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години.

Нагадаємо, що ввечері 16 листопада на окупованій частині Донеччини через серію вибухів стався блекаут у Донецьку та Макіївці, а в інших містах регіону зафіксували перебої зі світлом.

Також Фокус писав, що 17 листопада у певних областях України протягом дня діють графіки відключення світла, зокрема: побутові споживачі лишатимуться без електроенергії до 7 годин поспіль, а загалом у деяких регіонах обмеження триватимуть до 13 годин.