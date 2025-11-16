Майже вся територія так званої "ДНР" опинилася без світла: повідомляють про "приліт" по підстанції (відео)

Увечері 16 листопада на окупованій частині Донеччини після серії вибухів почалися стрибки напруги та масштабні перебої зі світлом. У Донецьку та Макіївці настав блекаут, росіяни повідомляють про зникнення електроенергії у низці інших міст.

У деяких районах окупованих Росією Єнакієвого, Горлівки та Ясинуватої також зникло світло. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Масові перебої з електропостачанням на окупованій частині Донецької області почалися після серії вибухів. Близько 22:00 години місцеві моніторингові канали повідомляли про фіксацію безпілотників над Донецьком та роботу ППО.

Невдовзі у Донецьку та низці населених пунктів області почалися відключення світла: у мережі показали кадри.

Близько 23:00 години місцеві Telegram-канали повідомили, що майже вся територія так званої "ДНР" опинилася без електропостачання. Також в окупованих населених пунктах почали спостерігатися перебої з мобільним зв'язком.

Відео дня

Скриншот | повідомлення росіян про блекаут на окупованій Донеччині

За даними OSINT-каналів, на окупованій Донеччині дрони, попередньо, атакували місцеву підстанцію. Ймовірно, йдеться про підстанцію "Чайкіне", пишуть аналітики. Вона живить зокрема Донецьк та низку інших населених пунктів.

Офіційного підтвердження атаки на окуповану Донеччину на момент публікації не надходило. Окупаційна влада не оприлюднювала заяв щодо вибухів та блекауту в регіоні.

На момент публікації тривога в окупованій частині області триває: росіяни скаржаться на наліт безпілотників та пишуть про активну роботу ППО.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Самарську область Росії атакували безпілотники, після чого почалася пожежа НПЗ.

Також увечері 15 листопада російський Волгоград атакували дрони: ППО "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці.