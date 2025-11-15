Російський Волгоград під масованою атакою дронів: ППО "відпрацювала" по житловому будинку (фото, відео)

Увечері 15 листопада у російському Волгограді пролунала серія вибухів і почалися пожежі: місто масовано атакують дрони. Росіяни пишуть, що уламки безпілотника впали на житлову багатоповерхівку.

Очевидці стверджують, що у місті пролунало щонайменше 10 вибухів у різних районах, а також активно працювала російська ППО. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Росіяни повідомляють, що уламки збитого БпЛА впали на житлову багатоповерхівку, через що на місці почалася пожежа. За неофіційними даними, у будівлі пошкоджені щонайменше 4 квартири, одна з яких згоріла.

"Загалом внаслідок атаки БпЛА пошкоджено щонайменше чотири квартири. Судячи з кадрів, одна з них згоріла", — пишуть у місцевих пабліках.

У мережі також показали кадри з Волгограда.

Також внаслідок роботи ППО постраждали сусідні будинки: у них вибило скло. Інформації про постраждалих наразі не надходило, російська влада на момент публікації не повідомляла про наслідки атаки дронів на місто.

Відео дня

За даними OSINT-каналів, під атакою дронів у Волгограді опинився нафтопереробний завод компанії "Лукойл". Там, за попередньою інформацією, зафіксовано декілька влучань.

Офіційної інформації щодо атаки на момент публікації не надходило.

Що відомо про НПЗ у Волгограді

Варто зазначити, що завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один із найбільших у Росії, що переробляє 14 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виготовляє бензин, дизельне, реактивне та суднове паливо, постачає продукцію Південному федеральному округу Росії тощо.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада дрони атакували російську Рязань: у мережі повідомили про удар по місцевому НПЗ.

Також 14 листопада у мережі повідомили, що через атаку дронів припинилася трансляція повідомлень "Радіо Судного дня" у Росії.