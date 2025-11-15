Российский Волгоград под массированной атакой дронов: ПВО "отработала" по жилому дому (фото, видео)

Вечером 15 ноября в российском Волгограде прогремела серия взрывов и начались пожары: город массированно атакуют дроны. Россияне пишут, что обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку.

Очевидцы утверждают, что в городе прогремело не менее 10 взрывов в разных районах, а также активно работала российская ПВО. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Россияне сообщают, что обломки сбитого БпЛА упали на жилую многоэтажку, из-за чего на месте начался пожар. По неофициальным данным, в здании повреждены по меньшей мере 4 квартиры, одна из которых сгорела.

"В целом в результате атаки БпЛА повреждены по меньшей мере четыре квартиры. Судя по кадрам, одна из них сгорела", — пишут в местных пабликах.

В сети также показали кадры из Волгограда.

Также в результате работы ПВО пострадали соседние дома: в них выбило стекла. Информации о пострадавших пока не поступало, российские власти на момент публикации не сообщали о последствиях атаки дронов на город.

По данным OSINT-каналов, под атакой дронов в Волгограде оказался нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". Там, по предварительной информации, зафиксировано несколько попаданий.

Официальной информации об атаке на момент публикации не поступало.

Что известно о НПЗ в Волгограде

Стоит отметить, что завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один из крупнейших в России, перерабатывающий 14 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное, реактивное и судовое топливо, поставляет продукцию Южному федеральному округу России и т.д.

Напомним, в ночь на 15 ноября дроны атаковали российскую Рязань: в сети сообщили об ударе по местному НПЗ.

Также 14 ноября в сети сообщили, что из-за атаки дронов прекратилась трансляция сообщений "Радио Судного дня" в России.