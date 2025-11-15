"Опять нас бомбят": в Рязани дроны ударили по местному НПЗ (видео)

В ночь на 15 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань.

Местные жители насчитали не менее четырех ударов по предприятию, следует из видео, обнародованного в телеграмм-канале "Supernova+".

Женский голос за кадром считает количество взрывов и удивляется, почему не срабатывает российская ПВО.

"Опять нас бомбят. И еще раз! Куда ПВО смотрит, я не понимаю. И еще раз. Четыре раза уже. Я не понимаю, что происходит", — комментирует женщина, снимая видео попадания дронов по НПЗ в Рязани.

Сейчас масштаб нанесенных повреждений российскому нефтеперерабатывающему заводу неизвестен.

Губернатор Рязанской области Павел Малков не комментировал удар по региону.

На момент публикации материала украинская сторона также не предоставила никакой информации об атаке на НПЗ в Рязани.

Напомним, в ночь на 14 ноября ракетой был нанесен удар по нефтяному терминалу в Новороссийске.

В ночь на 13 ноября российский Орел атаковали ракеты "Фламинго".