"Знову нас бомблять": в Рязані дрони вдарили по місцевому НПЗ (відео)

У ніч на 15 листопада ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському місті Рязань.

Місцеві мешканці нарахували не менше чотирьох ударів по підприємству, випливає з відео, оприлюдненого у телеграм-каналі "Supernova+".

Жіночий голос за кадром рахує кількість вибухів та дивується, чому не спрацьовує російська ППО.

"Знову нас бомблять. І ще раз! Куди ППО дивиться, я не розумію. І ще раз. Чотири рази вже. Я не розумію, що відбувається", — коментує жінка, знімаючи відео влучання дронів по НПЗ у Рязані.

Наразі масштаб завданих ушкоджень російському нафтопереробному заводу невідомий.

Губернатор Рязанської області Павло Малков не коментував удару по регіону.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не надала жодної інформації про атаку на НПЗ у Рязані.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада ракетою було завдано удару по нафтовому терміналу у Новоросійську.

У ніч на 13 листопада російський Орел атакували ракети "Фламінго".