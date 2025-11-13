Російський Орел атакували ракети "Фламінго": небо над містом палає від уламків, — соцмережі (відео)
У ніч на 13 листопада російське місто Орел атакували ракетами українського виробництва "Фламінго", які російська ППО збивала прямо посеред житлових кварталів.
Через це уламки крилатої ракети падали безпосередньо в подвір'я місцевих мешканців, що видно на відео, оприлюдненому в телеграм-каналі "Exilenova+".
"Орел. Ті самі уламки", — йдеться у підписі до відео, на якому видно як у небі над житловим кварталом літають палаючі частини збитої цілі. Ці уламки падають у двір поряд з житловими багатоповерхівками та припаркованими автомобілями.
Як стверджує телеграм-канал "Supernova+" уламки збитої цілі — це "уламки фламінгича" (від назви української крилатої ракети великої дальності "Фламінго").
Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив, що у регіоні оголошено саме ракетну небезпеку.
"В Орловській області оголошено ракетну небезпеку! Якщо ви перебуваєте вдома, сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви на вулиці – зайдіть до найближчої будівлі або відповідного укриття", — написав Кличков.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ракетної атаки по Орлу.
Нагадаємо, у ніч на 12 листопада дрони атакували хімічне підприємство у Ставропольському краю РФ.
Фокус також писав про те, як 4 листопада безпілотники вдарили по нафтохімічному заводу у Башкортостані.