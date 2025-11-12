Три точні влучання: дрони атакували хімічне підприємство у Ставропольському краю РФ (фото)

У ніч на 12 листопада ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен", що розташоване у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ.

По заводу тричі прицільно вдарили дрони, повідомив телеграм-канал "Supernova+".

"Будьонновськ, атакований ТОВ "Ставролен". Продовжує горіти … не менше трьох точних влучень", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі оприлюднили фото, на якому видно зарево від пожежі на ТОВ "Ставролен".

Дрони атакували ТОВ "Ставролен" у Ставропольському краю РФ Фото: Соцмережі

Водночас губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров заявив, що російська ППО відбила атаку українських безпілотників над Будьонновськом.

"Від уламків збитих БПЛА на території промзони Будьонівська сталося загоряння. Пожежні розрахунки та екстрені служби працюють на місці. За оперативними даними, постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджені, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі", — написав Владіміров.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Ставропольському краю та ураження ТОВ "Ставролен".

Нагадаємо, 7 листопада ССО України уразили нафтобазу "Гвардійська" у Криму.

Фокус також писав про те, як 4 листопада безпілотники вдарили по нафтохімічному заводу у Башкортостані.