Три точных попадания: дроны атаковали химическое предприятие в Ставропольском крае РФ (фото)

В ночь на 12 ноября ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен", расположенное в городе Буденновск Ставропольского края РФ.

По заводу трижды прицельно ударили дроны, сообщил телеграм-канал "Supernova+".

"Буденновск, атакованный ООО "Ставролен". Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий", — говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали фото, на котором видно зарево от пожара на ООО "Ставролен".

Дроны атаковали ООО "Ставролен" в Ставропольском крае РФ Фото: Соцмережі

В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.

"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", — написал Владимиров.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО "Ставролен".

Напомним, 7 ноября ССО Украины поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму.

Фокус также писал о том, как 4 ноября беспилотники ударили по нефтехимическому заводу в Башкортостане.