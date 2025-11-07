Удар по ресурсам оккупантов: ССО Украины поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму (видео)

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в ночь на 6 ноября нанесли удары по ряду логистических объектов российских войск во временно оккупированном Крыму. В результате были поражены нефтебазы, резервуары с топливом и поезда с цистернами.

Как сообщают Силы специальных операций ВС Украины, подразделения ССО ночью осуществили операцию против инфраструктуры снабжения горючего противника на территории временно оккупированного Крыма. Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" вблизи поселка Гвардейск, где был уничтожен резервуар РВС-400, который на момент удара был заполнен.

В то же время в этом же районе был нанесен удар по двум поездам с цистернами, которые стояли на сливо-наливной эстакаде и были загружены нефтепродуктами.

Кроме того, в ходе операции были атакованы несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, в частности в поселке Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка, на месте зафиксированы многочисленные возгорания.

"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", — говорится в публикации.

Взрывы в Крыму в ночь на 6 ноября: что известно

Напомним, что, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", в районе поселка Битумное под Симферополем ночью вспыхнул пожар на нефтебазе. По сообщениям местных жителей, возгорание началось примерно в 02:30 — перед этим очевидцы слышали пролет дронов. Подписчики канала предполагали, что речь идет о нефтебазе "Крымнефтесбыт", однако на момент публикации сообщения требовала уточнения.

Взрывы в Крыму в ночь на 6 ноября

В ночь на 6 ноября этот же паблик около 01:00 писал о серии взрывов, которые, по словам очевидцев, были слышны даже на Южном берегу Крыма. После двух часов ночи пользователи писали о пожарах в Гвардейском и в районе Симферопольской ГРЭС. Кроме того, сообщалось о как минимум четырех "прилетах" в Гвардейском, после которых в небо поднялся дым.

Публикация Telegram-канала "Крымский ветер"

Более того, в ночных сообщениях канала отмечалось об активности дронов и работе российской ПВО, а также о вероятных запусках ракет в районе Феодосии. Подписчики также рассказывали, что в разных районах Симферопольского района был слышен пролет ракет или самолетов.

Около пяти утра канал сообщил о новом взрыве, который, по словам очевидцев, почувствовали и в Симферополе, и в окрестных районах. Отдельные пользователи отмечали, что звук был слышен даже на Южном побережье Крыма.

Ранее Фокус писал, что силы обороны Украины уничтожили базу хранения и пусков БпЛА "Шахед" в оккупированном Донецке.

Также сообщалось, что в ночь на 6 ноября БпЛА атаковали тепловую электростанцию в городе Волгореченск, Костромской области РФ