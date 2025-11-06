БПЛА ударили по ГРЭС в Волгореченске: местные власти вспомнили лишь несколько "хлопков" (видео)

В ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали тепловую электростанцию в городе Волгореченск, Костромской области РФ, имеющую мощность 3600 МВт.

"Волгореченск, Костромская область, была атакована ГРЭС", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксированы моменты прилетов по российской электростанции.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников около 6 утра по киевскому времени сообщил, что в Волгореченске была отражена атака дронов.

"Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько громких "хлопков". Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет", — пояснил Ситников.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по ГРЭС в Волгореченске.

Отметим, что Костромская ГРЭС — это тепловая электростанция, расположенная в городе Волгореченск на правом берегу реки Волга.

