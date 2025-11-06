Дроны атаковали НПЗ в Волгограде, а российская ПВО ударила по многоэтажке, — соцсети (видео)

В ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", расположенный в российском городе Волгоград.

"Попадание по НПЗ", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент поражения завода, обнародованном телеграм-каналом "Supernova+".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БПЛА на предприятие.

"В ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средствах. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе", — отметил Бочаров.

Кроме того, он обвинил Украину в гибели 48-летнего мужчины. По словам губернатора, в многоэтажку Волгограда якобы врезался дрон, а от его осколков погиб россиянин.

Відео дня

"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Горя Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты окна соседних домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", — подчеркнул Бочаров.

В то же время в сети утверждают, что в многоэтажку на самом деле попала ракета от системы ПВО "Панцирь", а не украинский беспилотник.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки по НПЗ в Волгограде.

Напомним, в ночь на 5 ноября дроны ударили по подстанции "Владимирская".

Фокус также писал о том, что Украина ударила ракетами по ТЭЦ в Орле.