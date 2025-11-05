"Линия, от которой зависит Москва": дроны ударили по подстанции "Владимирская" (видео)

В ночь на 5 ноября ударные беспилотники атаковали электроподстанцию "Владимирская", расположенную недалеко от областного центра региона — города Владимир.

Мощность этой подстанции составляет 750 кВ, отметили в телеграм-канале "Exilenova+", который обнародовал видео с моментом прилета по подстанции.

"Во Владимире снова была успешно атакована ПС на 750 кВ. Систематически продолжаются удары по линиям, от которых зависит Москва", — говорится в сообщении.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар по энергетическому объекту в регионе.

"Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени суток начнется ликвидация последствий. Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", — написал Авдеев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала поражение подстанции "Владимирская".

Напомним, ночью 31 октября беспилотники уже атаковали подстанцию "Владимирская".

В ночь на 4 ноября дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях.