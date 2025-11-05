"Лінія, від якої залежить Москва": дрони вдарили по підстанції "Владимирская" (відео)

У ніч на 5 листопада ударні безпілотники атакували електропідстанцію "Владимирская", що розташована неподалік обласного центру регіону — міста Владимир.

Потужність цієї підстанції становить 750 кВ, зазначили в телеграм-каналі "Exilenova+", який оприлюднив відео з моментом прильоту по підстанції.

"У Владимирі знову була успішно атакована ПС на 750 кВ. Систематично продовжуються удари по лініях, від яких залежить Москва", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Владимирської області Олександр Авдеєв підтвердив удар по енергетичному об'єкту в регіоні.

"Безпілотниками атаковано енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира. Фахівці працюють на місці. З настанням світлого часу розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій. Всі системи життєзабезпечення працюють у нормальному режимі", — написав Авдеєв.

Відео дня

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ураження підстанції "Владимирская".

Нагадаємо, уночі 31 жовтня безпілотники вже атакували підстанцію "Владимирская".

У ніч на 4 листопада дрони атакували електропідстанції у Волгоградській та Курській областях.