У Володимирі удар по підстанції, у Ярославлі вибухи в районі НПЗ: Росію атакують безпілотники (фото, відео)

Уночі 31 жовтня безпілотники масовано атакували російські регіони: у мережі зокрема повідомляють про ураження енергетичних об'єктів у Володимирській, Орловській областях, а також вибухи у Ярославській області.

За попередньою інформацією, безпілотники атакували підстанцію "Володимирська" 750 кВ, що вважається вузловим енергетичним об'єктом Володимирської області РФ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Атака дронів на Володимир

Очевидці з Володимира повідомили близько 04:00 години, що у місті лунають вибухи та працюють сили ППО. Також місцеві повідомляють про яскраві спалахи у небі.

OSINT-канали ідентифікували за кадрами із мережі, що у Володимирі дрони, попередньо, атакували підстанцію "Володимирська" 750 кВ. Місцеві Telegram-канали поширили кадри з місця атаки.

Офіційно місцева влада на момент публікації не коментувала атаку дронів.

Відео дня

За даними з відкритих джерел, підстанція "Володимирівська" була зведена у 1955 році і вважається вузловим енергетичним об'єктом у Володимирівській області РФ. Підстанція забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС і Костромської ГРЕС в енергосистеми Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.

Exilenova+ | атакована підстанція "Володимирівська"

Атака дронів на Ярославль

Також вибухи цієї ночі лунали у російському Ярославлі. Там пролунало щонайменше 7 вибухів, місцеві поскаржилися за звук моторів у небі.

За даними Telegram-каналу ASTRA, вибухи у Ярославлі пролунали у районі місцевого НПЗ "Славнефть‑ЯНОС". У мережі показали кадри з місця подій.

На момент публікації офіційної інформації про наслідки обстрілу та підтвердження атаки дронів не надходило.

Нагадаємо, уночі 31 жовтня дрони також атакували ТЕЦ у російському місті Орел.

Також 30 жовтня на Луганській ТЕС пролунала серія вибухів і в регіоні виникнув частковий блекаут: окупанти все заперечують.