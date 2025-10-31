Во Владимире удар по подстанции, в Ярославле взрывы в районе НПЗ: Россию атакуют беспилотники (фото, видео)

Ночью 31 октября беспилотники массированно атаковали российские регионы: в сети в частности сообщают о поражении энергетических объектов во Владимирской, Орловской областях, а также взрывах в Ярославской области.

По предварительной информации, беспилотники атаковали подстанцию "Владимирская" 750 кВ, которая считается узловым энергетическим объектом Владимирской области РФ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака дронов на Владимир

Очевидцы из Владимира сообщили около 04:00 часов, что в городе раздаются взрывы и работают силы ПВО. Также местные сообщают о ярких вспышках в небе.

OSINT-каналы идентифицировали по кадрам из сети, что во Владимире дроны, предварительно, атаковали подстанцию "Владимирская" 750 кВ. Местные Telegram-каналы распространили кадры с места атаки.

Официально местные власти на момент публикации не комментировали атаку дронов.

Відео дня

По данным из открытых источников, подстанция "Владимировская" была возведена в 1955 году и считается узловым энергетическим объектом во Владимировской области РФ. Подстанция обеспечивает выдачу мощности Волжской ГЭС, Калининской АЭС и Костромской ГРЭС в энергосистемы Владимирской, Ивановской и частично Московской областей.

Атака дронов на Ярославль

Также взрывы этой ночью раздавались в российском Ярославле. Там прозвучало не менее 7 взрывов, местные пожаловались на звук моторов в небе.

По данным Telegram-канала ASTRA, взрывы в Ярославле прогремели в районе местного НПЗ "Славнефть-ЯНОС". В сети показали кадры с места событий.

На момент публикации официальной информации о последствиях обстрела и подтверждения атаки дронов не поступало.

Напомним, ночью 31 октября дроны также атаковали ТЭЦ в российском городе Орел.

Также 30 октября на Луганской ТЭС прогремела серия взрывов и в регионе возник частичный блэкаут: оккупанты все отрицают.