Дроны атаковали город Орел в России: очевидцы сообщают о "прилете" по местной ТЭЦ (фото, видео)

Ночью 31 октября Орловскую область России атаковали беспилотники: под ударом в частности оказался областной центр, где, предварительно, была поражена местная тепловая электростанция.

Местные пишут, что слышали серию взрывов в городе и видели яркие вспышки в небе. Также в Орловской области РФ была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Взрывы в Орле прогремели около 01:00 часов. Местные утверждают, что первые громкие звуки услышали еще до объявления тревоги.

По данным медиа SHOT, в городе прогремело по меньшей мере от 3 до 7 взрывов в северной части города. Впоследствии очевидцы и российские мониторинговые каналы сообщили, что в Орле был атакован объект энергетической инфраструктуры.

Мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ отметили, что, предварительно, дроны поразили Орловскую ТЭЦ. Это объект энергетической инфраструктуры в регионе, производящий электрическую и тепловую энергию для города Орел и прилегающих районов.

Відео дня

В сети также показали кадры атаки на Орловскую ТЭЦ этой ночью.

Впоследствии OSINT-аналитики уточнили, что в Орле, предварительно, было атаковано ОРУ (ОРУ) 110 кВ Орловской ТЭЦ и мазутохранилище ТЭЦ. Об этом в частности свидетельствуют локация поражения и данные спутниковых снимков.

По состоянию на 02:15 часов местный губернатор подтвердил атаку дронов. Он утверждает, что возникло повреждение оборудования Орловской ТЭЦ из-за якобы падения обломков сбитого беспилотника, пострадавших и пожара на месте якобы нет.

"Пострадавших и возгорания на объекте нет, сейчас электроснабжение восстановлено практически полностью", — отметил губернатор.

Напомним, 30 октября на Луганской ТЭС прогремели взрывы, после чего в регионе возник частичный блэкаут.

Также поздно вечером россияне атаковали Сумы беспилотниками: во время обстрела попали в жилую девятиэтажку и двухэтажный жилой дом.