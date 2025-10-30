Взрывы на Луганской ТЭС: оккупанты отрицают атаку ВСУ, в регионе частичный блэкаут

Во временно оккупированном городе Счастье местные паблики сообщили о якобы попадании по Луганской ТЭС и последующем пожаре. Оккупационная администрация так называемой "ЛНР" заявила, что инцидент произошел из-за аварии на энергосетях, не подтверждая удар.

Как информируют пророссийские Telegram-каналы, на территории Луганской ТЭС возник пожар, что повлекло аварийные отключения электроснабжения в Луганске и на подконтрольных РФ территориях области.

Сообщение "Новости ЛНР" Фото: Скриншот

Оккупационные власти не подтвердили факт попадания по энергообъекту. Согласно сообщению Telegram-канала "Новости ЛНР", энергетическая инфраструктура получила масштабные повреждения.

"Крупная авария на электросетях оставила без света большинство муниципалитетов 'ЛНР'. Энергетики уже восстановили питание для большей части потребителей и социальных объектов, работы продолжаются", — заявили администраторы канала.

Відео дня

В сообщении также указано, что перебои электроснабжения привели к временной остановке котельных и помповых станций водоснабжения.

"Коммунальные службы находятся на местах и запустят системы сразу после стабильного восстановления электроснабжения", — говорится в сообщении.

Еще один Telegram-канал со ссылкой на главаря оккупационной администрации Леонида Пасечника заявил, что ситуация была связана с аварией.

Сообщение из ЛНР Фото: Скриншот

"Отключения произошли из-за аварии на энергосетях. Энергетики уже работают на месте, подключая территорию к резервным линиям. Большинство 'ЛНР' снова со светом: первым делом запитали социально-значимые объекты, теперь продолжается стабилизация ситуации по всем городам", — указано в сообщении.

На момент публикации не поступало официальных подтверждений Генштаба ВСУ о попадании по Луганской ТЭС.

Напомним, город Счастье Луганской области был оккупирован российскими войсками в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Луганская ТЭС является одним из ключевых энергетических объектов региона, доступ к которому утрачен после оккупации. С момента захвата территории оккупационные структуры регулярно сообщают о сбоях в энергосистеме, объясняя их авариями и техническими проблемами.

Как сообщал Фокус, два года назад, в результате обстрелов часть Счастья осталась без электроэнергии. Также вражеские снаряды попадали в жилые дома населенного пункта.

Фокус также писал, что в мае прошлого года в Луганске вспыхнула нефтебаза.