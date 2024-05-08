В Луганске прогремела серия взрывов: в городе вспыхнула нефтебаза, детали (видео)

По словам главаря боевиков "ЛНР", удар по нефтебазе нанесен баллистическими ракетами ATACMS.

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Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске прогремели несколько взрывов. По предварительной информации в городе горит нефтебаза. Об этом сообщил главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС", — отметил Пасечник.

Позже он написал, что вероятно удар был осуществлен баллистической ракетой американского производства ATACMS.

"По предварительным данным, пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара. В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления", — отметил Пасечник.

По его словам, к тушению пожара привлечены все луганские подразделения МЧС.

Председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор пока ситуацию не комментировал.

Напомним, американский институт изучения войны в своем отчете от 1 мая 2024 года указал, что во время попадания четырех ракет ATACMS по полигону ВС РФ на оккупированной части Луганской области могло пострадать более сотни российских солдат.

7 мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Крымский мост возможно уничтожить, но для этого нужно большое количество ракет.