"Необходимы время и момент": в ВСУ объяснили, как уничтожить Крымский мост ракетами (видео)

Специалисты изучают возможность атаковать Крымский мост, чтобы на сооружении не было возможности быстро восстановить железную дорогу и дорожное полотно.

Related video

Крымский мост возможно уничтожить, но для этого нужно большое количество ракет. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш такое мнение высказал Video NV.

По его словам, есть определенные места на конструкции, куда стоит наносить удары. Такие атаки не позволят быстро восстановить железную дорогу и дорожное полотно.

Важно

Какой морской дрон Сил обороны сможет уничтожить Крымский мост, — офицер ВМС ВСУ (видео)

"Для этого надо много ракет, потому что мост здоровый", — заявил он.

Евлаш отметил, что специалисты уже работают в этом направлении. По его словам, они длительное время анализируют этот мост и собирают необходимую информацию.

"Для этого необходимы время и момент", — оценил спикер Воздушных сил ВСУ вероятность уничтожения конструкции.

Крымский мост военный назвал одним из сверхзащищенных объектов в мире. Системы ПВО и бригады охраняют сооружение. При этом в случае угрозы для объекта, российские оккупанты делают задымление и пытаются его замаскировать.

"Очень тщательно охраняется", — пояснил он.

В мае в СМИ написали, что российские власти уменьшили использование Крымского моста для поставки войск РФ. Зато появился новый путь, поскольку достраивается железная дорога неподалеку от Мариуполя и Бердянска.

Перевозка по железнодорожной ветке Керченского моста техники, боеприпасов и другого оборудования ВС РФ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с этой компонентой. Поэтому вопрос уничтожения Крымского моста остается актуальным, как считает военный аналитик Александр Коваленко.

Напомним, 7 мая издание The Independent сообщило, что РФ больше не использует Крымский мост для подвоза оружия и войск. Аналитики рассказали о том, что в марте и апреле 2024 года по мосту не передвигалась российская военная техника, а ВСУ стоит сосредоточиться на новых железнодорожных путях, которые оккупанты строят вблизи Мелитополя и Бердянска.