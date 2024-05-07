РФ больше не использует Крымский мост для подвоза оружия и войск, — СМИ

По словам аналитиков, в марте и апреле 2024 года по мосту не передвигалась российская военная техника, а ВСУ стоит сосредоточиться на новых железнодорожных путях, которые оккупанты строят вблизи Мелитополя и Бердянска.

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После неоднократных атак Украины на Крымский мост российские войска полагаются на сухопутные маршруты через аннексированные территории на востоке Украины для поставки оружия и войск на фронт. Спутниковые снимки показывают, что Россия больше не использует этот мост для поставки войск в Украину. Об этом пишет The Independent.

Издание получило и проанализировало спутниковые снимки, которые показывают, что на Крымском мосту почти нет движения.

"Уже более трех месяцев по железнодорожной линии моста не курсирует почти ни один военный грузовой поезд. За этот период только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 цистерн с горючим, пересекал мост 29 февраля", — говорится в материале.

Как отметили в комментарии The Independent аналитики крупнейшего частного разведывательного агентства Украины "Мольфар", Крымский мост может больше не быть эффективной военной целью для украинских войск, ведь ВСУ испытывают недостаток боеприпасов.

По словам аналитиков, в марте и апреле по мосту не передвигалась российская военная техника.

Россия значительно меньше использует Крымский мост после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок проезжей части и железнодорожного пути. Спутниковые снимки показывают, что в июле и августе 2023 года не было ни одного значительного движения поездов.

Решение прекратить использование Крымского моста для обеспечения российских войск совпало со всплеском грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области, заявил в интервью The Independent генеральный директор компании "Мольфар" Артем Старосек.

По мнению Старосека, Киеву следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, которые соединят эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой частью России.

Новая железнодорожная линия, которая пролегает от мелитопольской Акимовки до Бердянска и Мариуполя, а затем до Ростова в России, вероятно, будет использована российскими войсками для нового наступления, которое, как ожидается, начнется летом этого года.

Господин Старосек предположил, что Украина могла бы получить выгоду, сосредоточившись на этих сухопутных маршрутах, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

"Именно эти пути сейчас являются более серьезной угрозой, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста... Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребности Украины в борьбе с этими активными точками накопления российских боеприпасов", — отметил Старосек.

Напомним, 23 апреля Крымский мост временно перекрыли, а местный глава оккупационной власти призвал не фотографировать будущие прилеты, которые ожидаются "до дня 9 мая".

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае атаки на Крым, и в частности, на Крымский мост, Москва намерена нанести "удар возмездия, который будет сокрушительным".