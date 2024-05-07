Уничтожать уже "неактуально": эксперт развеял миф аналитиков об ударах по Крымскому мосту

Перевозка по железнодорожной ветке Керченского моста техники, боеприпасов и другого оборудования ВС РФ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с этой компонентой. Поэтому вопрос уничтожения Крымского моста остается актуальным, считает Александр Коваленко.

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Несмотря на то, что российские оккупанты уменьшили перевозки военных грузов по Крымскому мосту, его все равно нужно разрушить. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко.

Он отметил, что его удивило заявление одного из OSINT-сообществ о том, что Керченский мост потерял свою значимость, поскольку уже почти как год российские оккупанты не перевозят по нему военную технику и в целом, военной компоненты. Мост работает исключительно на гражданские перевозки и гражданские грузы.

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РФ больше не использует Крымский мост для подвоза оружия и войск, — СМИ

"Честно говоря, был крайне удивлен такой информацией, от, казалось бы, OSINтеров, которые по степени аналитики, должны быть немного выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка по железнодорожной ветке Керченского моста техники, боеприпасов и другого оборудования российских оккупационных войск как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с этой компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как "Крымский ветер", "АРК" и другие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нем", — отметил Александр Коваленко.

Он добавил, что по Крымскому мосту продолжают перевозить цистерны с нефтепродуктами, а гражданские поезда перевозят личный состав ВС РФ.

"Что железнодорожная ветка, что автомобильная, продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который никакой дорогой через Мариуполь и Бердянск — невозможно. И ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 — нон-стоп, южную группировку РОВ численностью почти 200 тысяч тел. А потому, крайне диссонируют выводы, с учетом буквально притянутого за уши нарратива, что "Керченский мост нет нужды атаковать", — резюмировал военный аналитик.

Напомним, что ранее Александр Коваленко напомнил, что Украина имеет полное право уничтожать любые военные объекты на территории врага. Все больше внимания уделяется именно ударам по ПВО врага.

4 мая на территории временно оккупированного Крымского полуострова возник масштабный пожар. Произошло это на месте дислокации российских ракетных комплексов "Искандер-М".