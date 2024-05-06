Оккупанты подтапливают баржи, чтобы защитить Севастопольскую бухту от морских дронов (видео)

По информации мониторинговой группы "Крымский ветер", все носители крылатых ракет "Калибр" и другие важные корабли командование Черноморского флота РФ переместило на военно-морскую базу в российский Новороссийск.

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Российские оккупанты пытаются хотя бы каким-то образом защитить Севастопольскую бухту от украинских морских дронов и затапливают в ее акватории баржи. Об этом сообщает 6 мая в телеграм-канале мониторинговая группа "Крымский ветер".

О затоплении дополнительных барж наблюдатели узнали из данных спутниковых снимков и напомнили, что именно такую тактику россияне использовали во время захвата Крыма, то есть еще в начале войны в 2014 году.

Как отмечает мониторинговая группа, первые две баржи были подтоплены с 5 по 10 апреля этого года. Оккупанты думают, что таким образом они защитят остатки Черноморского флота, который остался возле Севастополя, от украинских морских дронов.

Кроме того, наблюдатели "Крымского ветра" напоминают, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие важные корабли командование ЧФ переместило на военно-морскую базу в российский Новороссийск. Однако, как отметили наблюдатели, украинские морские дроны достают и туда.

Также в конце апреля из данных спутниковых снимков стало известно, что россияне ежедневно переставляют свои корабли в Севастопольской бухте.

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Напомним, Фокус писал, что 18 апреля британская разведка сообщила: Россия вывела из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск большинство своих кораблей и подводных лодок.

Кроме того, Фокус сообщал, что с марта ЧФ РФ наименее активен в Черном море. Враг мог усовершенствовать инфраструктуру технического обслуживания, логистику и работы с вооружением в порту Новороссийска, рассказали в британской разведке.