Горит трансформатор: под обстрел оккупантов попала Луганская ТЭС (видео)
В результате обстрелов часть Счастья осталась без электроэнергии. Также вражеские снаряды попадали в жилые дома населенного пункта.
Под обстрел российско-оккупационных войск попала Луганская теплоэлектростанция в городе Счастье (Луганская область). Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.
Указывается, что из-за попадания боеприпаса на территории ТЭС начался пожар. Город Счастье частично лишился подачи электроэнергии.
Также по информации Гайдая оккупанты попали в жилой дом в Счастье. Обошлось без жертв. Сообщается, что в жилом доме были люди, их эвакуируют.
По данным штаба ООС, обстрелы по Счастью оккупанты вели из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 18 февраля возле КПВВ "Счастье" боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вчера Счастье также было под обстрелом. Нацполиции пришлось перекрыть дороги возле города по направлению в Петропавловку и Новоайдар.