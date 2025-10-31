Россияне атаковали Сумы дронами: попали в жилую многоэтажку, на месте бушует пожар (фото)

Поздно вечером 30 октября в Сумах прогремела серия взрывов: российская армия атаковала город ударными беспилотниками, из-за чего под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В городе пылает жилая девятиэтажка.

Также известно, что враг попал в двухэтажный жилой дом. Из-за обстрела есть пострадавшие, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По информации чиновника, в течение одного часа россияне направили на город 10 ударных беспилотников.

"Все удары — прицельно в гражданскую инфраструктуру", — отметил Григоров.

Сумская ОВА | последствия атаки на Сумы

Перед этим в ОВА сообщали, что враг атакует гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском районе города, где зафиксировано не менее 5 ударов.

Как утверждает временно исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, россияне ударили по девятиэтажному жилому дому в Заречном районе города. Там на момент публикации известно о двух пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь.

Відео дня

Пострадавшими из-за атаки на девятиэтажку в Сумах являются несовершеннолетняя девушка и пожилая женщина, уточнил глава ОГА.

В двухэтажном доме, куда также попали россияне во время атаки на Сумы, известно по меньшей мере о четырех пострадавших. Об этом пишет начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

"Есть возгорания и значительные разрушения. В домах рядом выбиты окна", — информировал чиновник.

По его данным, в укрытии соседней школы развернут штаб и "Пункт несокрушимости". Туда жители могут обратиться за помощью, для ночлега, зарядить устройства и согреться.

"В целом враг нанес около 10 ударов по городу", — отметил Кривошеенко.

На местах продолжают работать оперативные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский сообщил об ударе ВС РФ по Славянской ТЭС: есть информация о погибших и раненых.

Также 30 октября россияне повторно атаковали Краматорск, повредив жилые дома и унеся жизни.