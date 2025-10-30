Утром "Искандер", днем "Шахед": ВС РФ повторно атаковали Краматорск (видео)

Российские оккупанты повторно атаковали мирных жителей в Краматорске, повредив дома и забрав жизнь. Днем они запустили ударный дрон "Шахед" туда же, куда рано утром уже прилетала ракета из комплекса "Искандер".

В результате удара погиб мужчина, сообщили в Краматорском городском совете. Также есть информация и о других пострадавших.

Сейчас проводится проверка места происшествия, на месте работают все службы.

По словам местной жительницы, в результате атаки разрушен дом ее родителей, частично повреждены соседние, а погибшим оказался ее сосед-пенсионер.

Жителей города просят при первых звуках беспилотников бежать в укрытия и не рисковать жизнью.

Удар из "Искандера" пришелся на Краматорск в 04:00. Ракета упала на открытой местности рядом с многоквартирным сектором. В результате детонации боеприпаса один частный дом частично разрушен, еще 32 повреждены, а в семи многоэтажках выбиты окна, повреждены балконы и фасады, один автомобиль и заведение культуры.

Відео дня

От взрыва ракеты в домах повылетали стекла и балконные рамы Фото: Краматорская ГВА

Еще один удар по городу, ФАБом с модулем управления, был нанесен российскими оккупантами в 23:00 29 октября. Бомба упала на территории частного домовладения. Повреждения получили фасады, крыши, окна и пристройки на территории трех подворий.

Что касается первых двух обстрелов, то ранения получил мужчина 1971 года рождения, которому предоставили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, ВС РФ впервые ударили по Краматорску дроном на оптоволокне.

Также сообщалось, что российские военные пытались атаковать поезд "Львов-Краматорск".