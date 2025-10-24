ВС РФ пытались атаковать поезд "Львов — Краматорск": взрыв повредил вагоны

На подъезде к Краматорску российский БПЛА пытался атаковать пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Львов — Краматорск. Хотя попасть в цель врагу не удалось, взрывная волна повредила окна трех вагонов, однако пассажиры не пострадали.

По информации пресс-службы Укрзализныци, инцидент произошел вблизи станции Краматорск, когда поезд №104/103 двигался в город. Вражеский беспилотник не смог достичь своей цели, однако взрывная волна от снаряда или боеприпаса повредила стеклопакеты в трех вагонах. Никаких травм среди пассажиров и персонала поезда не зафиксировано.

Посадка на поезд в обратном направлении состоялась в соответствии с расписанием. Рейс №103/104 из Краматорска во Львов уже безопасно отправился, несмотря на инцидент.

Поврежденные вагоны временно будут заменены на исправные, а движение железнодорожного транспорта на этом маршруте продолжается в штатном режиме.

Также 24 октября на странице "Укрзализныци" писали, что из-за массированных обстрелов в нескольких регионах движение поездов затруднено. Для перевозок применяли комбинированную логистику, резервную тягу и объездные маршруты.

На Кировоградщине ночью обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру, и из-за этого более чем на два часа задержались четыре поезда, курсирующие между Одессой, Запорожьем, Харьковом и Днепром.

Кроме этого, в Харьковской области поезда движутся по измененным маршрутам, а пассажиров поезда из Краматорска в Одессу доставили автобусами с помощью местных властей. Рейс Краматорск — Львов также изменил маршрут и успешно осуществил плановую эвакуацию 19 маломобильных пассажиров и нескольких домашних животных. Поезда, следующие из Херсона, Львова и Киева в Краматорск, будут двигаться объездными путями с задержкой около двух часов.

На Сумщине для перевозок используют комбинированную логистику "поезд + автобус". В частности, пассажиров рейса Терещенская — Киев доставляют автобусами в Конотоп для дальнейшей посадки на поезд Сумы — Киев.

Напомним, что 24 октября российские оккупационные войска массированно обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Также Фокус писал, что вооруженные силы РФ в этот день впервые атаковали Одесскую область управляемыми авиабомбами.