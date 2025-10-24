ЗС РФ намагалися атакувати потяг "Львів — Краматорськ": вибух пошкодив вагони

На під’їзді до Краматорська російський БПЛА намагався атакувати пасажирський поїзд, що курсує за маршрутом Львів — Краматорськ. Хоча влучити у ціль ворогу не вдалося, вибухова хвиля пошкодила вікна трьох вагонів, проте пасажири не постраждали.

За інформацією пресслужби Укрзалізниці, інцидент стався поблизу станції Краматорськ, коли поїзд №104/103 рухався до міста. Ворожий безпілотник не зміг досягти своєї мети, проте вибухова хвиля від снаряда або боєприпасу пошкодила склопакети у трьох вагонах. Жодних травм серед пасажирів та персоналу поїзда не зафіксовано.

Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася відповідно до розкладу. Рейс №103/104 із Краматорська до Львова вже безпечно вирушив, попри інцидент.

Пошкоджені вагони тимчасово будуть замінені на справні, а рух залізничного транспорту на цьому маршруті продовжується у штатному режимі.

Також 24 жовтня на сторінці "Укрзалізниці" писали, що через масовані обстріли у кількох регіонах рух поїздів ускладнений. Для перевезень застосовували комбіновану логістику, резервну тягу та об’їзні маршрути.

На Кіровоградщині вночі обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру, і через це на понад дві години затрималися чотири поїзди, які курсують між Одесою, Запоріжжям, Харковом та Дніпром.

Окрім цього, у Харківській області поїзди рухаються зміненими маршрутами, а пасажирів потяга з Краматорська до Одеси доставили автобусами за допомогою місцевої влади. Рейс Краматорськ — Львів також змінив маршрут і успішно здійснив планову евакуацію 19 маломобільних пасажирів та кількох домашніх тварин. Поїзди, що прямують із Херсона, Львова та Києва до Краматорська, рухатимуться об’їзними шляхами із затримкою близько двох годин.

На Сумщині для перевезень використовують комбіновану логістику "потяг + автобус". Зокрема, пасажирів рейсу Терещенська — Київ доправляють автобусами до Конотопа для подальшої посадки на поїзд Суми — Київ.

