Нова загроза: ЗС РФ вперше вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі Одещини

Збройні сили РФ 24 жовтня вперше атакували Одеську область керованими авіабомбами. Моніторингові канали припускають, що російська армія могла здійснити обстріл модифікованими боєприпасами УМПБ-5.

Про перший удар КАБами по Одеській області повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, росіяни атакували цивільну інфраструктуру в регіоні.

"Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань", — попередив голова ОВА.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про керовані авіабомби в акваторії Чорного моря близько 13:24. Один боєприпас був спрямований на Південне й Очаків, іще один — на Південне та Чорноморське.

Адміністратор моніторингово Telegram-каналу "Николаевский Ванек" писав, що росіяни, ймовірно, запустили по Одеській області УМПБ-5 зі збільшеною дальністю польоту, проте на момент публікації новини офіційного підтвердження цьому немає.

Відео дня

Що відомо про УМПБ 5

20 жовтня росіяни вперше від початку вторгнення атакували КАБом Полтавську область. За інформацією місцевих пабліків, боєприпас упав за 30 кілометрів від обласного центру.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький того ж дня повідомив, що Росія виходить на серійне виробництво бомб з великим бойовим радіусом. За його словами, модифіковані російські КАБи можуть завдавати ударів на відстань до 200 км.

Аналітики Defense Express пояснювали, що на сьогодні відомо про три види російських удосконалених боєприпасів: "Гром-Э1", нову УМПБ-5Р і реактивний варіант бомби з УМПК (уніфікованим модулем планування і корекції). УМПБ-5Р близька до УМПБ Д-30СН (аналогу ФАБ-250), але має більшу дальність польоту завдяки реактивному приводу.