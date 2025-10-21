"Гром-Э1" або нова УМПБ-5: що відомо про реактивні КАБ із дальністю 200 км (фото)

Збройні сили РФ почали застосовувати модифіковані коректовані коректовані авіаційні бомби (КАБ) з реактивним двигуном. За інформацією ГУР, такі боєприпаси вже використовували для ударів по містах і об'єктах у глибокому тилу України, водночас існують випадки застосування з дистанцією пуску, яка сягає 150-200 км.

Заступник глави ГУР Вадим Скібіцький 20 жовтня заявив, що Росія розробила кілька варіантів таких боєприпасів і розпочала їх дослідне бойове застосування. Це вказує на підготовку до серійного виробництва найбільш ефективних і дешевих зразків.

З цього приводу аналітики Defense Express зазначили, що на сьогоднішній день відомо про три типи російського озброєння — "Гром-Э1", УМПБ-5Р і реактивний варіант бомби з УМПК (Уніфікований модуль планування і корекції).

"Гром-Э1" — найбільш відомий і ранній зразок у цій ніші. Вважається, що боєприпас укомплектований твердопаливним двигуном, його заявлена дальність становить до 120 км, маса бойової частини — близько 315 кг. Перша публічна демонстрація "Гром-Э1" датується 2015 роком, а практичне використання зареєстровано з березня 2023 року.

Авіаційний боєприпас "Гром-Э1" Фото: Рособоронэкспорт

УМПБ-5Р — це спеціально створений реактивний боєприпас. Аналітики зазначили, що за габаритами та призначенням він близький до УМПБ Д-30СН (аналог ФАБ-250) з дальністю до 100 км, але за рахунок реактивного приводу повинен мати помітно більшу дальність польоту. Судячи з усього, саме на цю модель робиться основна ставка: вона недорога, виготовляється у великих кількостях і добре інтегрується в наявну конструкцію.

Тим часом найбільш імовірним шляхом розвитку боєприпасу є адаптація широко використовуваного УМПК шляхом додавання твердопаливного реактивного прискорювача. І тут йдеться про два варіанти.

Боєприпас з УМПК і з твердопаливним реактивним двигуном Фото: Defense Express

Перший — це турбореактивний двигун, як на крилатих ракетах. Приклад натхнення для розробників з РФ можна знайти в американській дослідній розробці Powered JDAM, де мініатюрний турбореактивний двигун дозволяв збільшити дальність польоту до понад 500 км.

Другий шлях — використання твердопаливного реактивного прискорювача. Він простіший, дешевший і не потребує суттєвої переробки корпусу бомби. Міноборони РФ уже демонструвало рендер реактивного УМПК з розмахом крила два метри, що вказує на готовність до масового виробництва.

Нагадаємо, 20 жовтня на території Полтавської області впав російський боєприпас із твердопаливним реактивним прискорювачем. Фахівець із систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що може йтися про боєприпас УМПБ-5, який може подолати відстань у 200 км. Причому швидкість бомби настільки висока, що зенітні дрони проти неї безсилі.