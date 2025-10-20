"Дрони і РЕБ не справляються": у РФ з'явилася ракета нового типу. "Флеш" прокоментував (фото)

Росіяни активно застосовують виріб УМПБ-5. Ця ракета може подолати відстань у 200 км, і її швидкість настільки висока, що зенітні дрони проти неї безсилі.

Фахівець із систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу на новий вид озброєння, що з'явився у ЗС РФ. Нещодавно ним атакували Полтаву, написав він у своєму телеграм-каналі.

Як зазначив експерт, від КАБ знаряддя відрізняє те, що воно схоже на крилату ракету заводської збірки. Називається ця модель УМПБ-5.

Сергій пише, що українським експертам детальна інформація про УМПБ-5 не відома. Ракету порівнюють з УМПБ Д-30СН, однак Бесрестнов вважає це не зовсім коректним. Річ у тім, що "УМПБ-5 у цілому вигляді ніхто не бачив і не вивчав", — наголосив він. Точно відомо тільки одне — діаметр виробу становить 30 см.

Відео дня

Елемент УМПБ-5 Фото: Телеграм

Згідно з даними "Флеша" УМПБ скидають із висоти понад 10 км, але вона може летіти далі, ніж КАБ, оскільки має у своєму розпорядженні внутрішній двигун. Дистанція досягає максимум 200 км. Вага бойової частини — близько 100 кг, написав Сергій.

Також він повідомив, що зенітні дрони не зможуть впоратися з такою ракетою через її високу швидкість польоту. Щодо придушення за допомогою систем РЕБ нічого сказати не можна, "оскільки ми не розуміємо, який тип приймальної системи навігації там встановлений", — йдеться в публікації.

Бескрестнов звернув увагу українських військових і на те, що ЗС РФ мають на озброєнні "ще один аналогічний виріб із дистанцією до 200 км — "Гром-Е1" на основі ракети Х-38".

Раніше Фокус писав, що російські БпЛА "Молния" тепер несуть на собі більше FPV-дронів. Якщо раніше на таких БпЛА було помічено по одному FPV, то тепер росіяни "пішли далі".