"Дроны и РЭБ не справляются": у РФ появилась ракета нового типа. "Флэш" прокомментировал (фото)

Россияне активно применяют изделие УМПБ-5. Эта ракета может преодолеть расстояние в 200 км, и ее скорость настолько высока, что зенитные дроны против нее бессильны.

Специалист по системам РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов обратил внимание на новый вид вооружения, появившийся у ВС РФ. Недавно им атаковали Полтаву, написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил эксперт, от КАБ орудие отличает то, что оно похоже на крылатую ракету заводской сборки. Называется эта модель УМПБ-5.

Сергей пишет, что украинским экспертам детальная информация об УМПБ-5 не известна. Ракету сравнивают с УМПБ Д-30СН, однако Бесрестнов считает это не совсем корректным. Дело в том, что "УМПБ-5 в целом виде никто не видел и не изучал", — подчеркнул он. Точно известно только одно — диаметр изделия составляет 30 см.

Элемент УМПБ-5 Фото: Телеграм

Согласно данным "Флэша" УМПБ сбрасывают с высоты более 10 км, но она может лететь дальше, чем КАБ, так как располагает внутренним двигателем. Дистанция достигает максимум 200 км. Вес боевой части — около 100 кг, написал Сергей.

Также он сообщил, что зенитные дроны не смогут справиться с такой ракетой из-за ее высокой скорости полета. Касательно подавления при помощи систем РЭБ ничего сказать нельзя, "поскольку мы не понимаем, какой тип приемной системы навигации там установлен", — говорится в публикации.

Бескрестнов обратив внимание украинских военных и на то, что ВС РФ имеют на вооружении "еще одно аналогичное изделие с дистанций до 200 км — "Гром-Е1" на основе ракеты Х-38".

Ранее Фокус писал, что российские БпЛА "Молния" теперь несут на себе больше FPV-дронов. Если раньше на таких БпЛА было замечено по одному FPV, то теперь россияне "пошли дальше".