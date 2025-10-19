"Пошли дальше": российские БпЛА "Молния" теперь несут на себе больше FPV-дронов — "Флеш" показал фото

Российские беспилотники "Молния" начали нести на себе больше FPV-дронов в украинский тыл. Если раньше на таких БпЛА было замечено по одному FPV, то теперь россияне "пошли дальше".

Украинские военные заметили на одном из вражеских БпЛА типа "Молния" не один, а два FPV-дрона. Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов 18 октября в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что данные о том, что российская "Молния" несет на себе FPV-дроны, уже не является новостью, ведь он об этом рассказывал и показывал ранее. Однако он зафиксировал случай, где на "Молнии" два FPV.

"То, что БпЛА Молния носит на себе FPV, я вам давно показывал и рассказывал. Россияне пошли дальше и на БпЛА уже два дрона", — отметил "Флеш".

Также он показал кадры, на которых видно, как выглядит беспилотник "Молния" с двумя FPV-дронами на себе.

Два FPV-дрона на российском БпЛА типа "Молния" "Молния" с FPV-дроном на себе

Эксперт пояснил, что на первом изображении видно, как один FPV-дрон фиксирует второй, размещенный также на одной "Молнии".

"На картинке вы видите, как один FPV смотрит на другой", — отметил Сергей "Флеш".

Напомним, что впервые о том, что российские БпЛА типа "Молния" начали нести на себе FPV-дроны, Сергей Бескрестнов рассказывал еще 22 сентября. Также тогда эксперт сообщал, что вместо боевой части у "Молнии" появились усиленные аккумуляторы.

Что известно о российском дроне "Молния"

Беспилотник РФ типа "Молния" изготавливается из дешевых китайских материалов, в частности из пластика, фанеры и пенопласта. Сам дрон стоит около 300 долларов.

"Молния" способна нести боеприпасы, достигающие весом от 8 до 10 килограммов, в том числе противотанковые мины ТМ-62. Его скорость достигает 70-90 км/ч, а дальность поражения — 30-35 км.

Напомним, 16 октября Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что на фронте заметили новую российскую систему для борьбы с украинскими дронами, которая может перехватывать видео с беспилотников ВСУ.

13 сентября Сергей "Флеш" также рассказывал, что ВС РФ начали применять дроны типа "Молния" с оптоволокном.